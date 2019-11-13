Хакеры, заявляющие о блокировке компьютеров мексиканской нефтегазовой корпорации Petroleros Mexicanos (Pemex), требуют выплаты 5 млн долларов в биткоинах, сообщает Reuters.

Накануне компания опубликовала коммюнике о стабильности добывающих и обслуживающих подразделений.

«В воскресенье, 10 ноября, государственная производственная компания зафиксировала попытки кибератак, которые были своевременно нейтрализованы и затронули работу менее 5% персональных компьютеров», — говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник.

По информации агентства, ряд сотрудников мексиканской компании получили сегодня на зараженных компьютерах уведомление со ссылкой на сайт в DarkNet, где вымогатели требуют у Pemex 565 биткоинов (около 5 млн долларов США по текущему курсу) в течение 48 часов.

Взлом, зафиксированный в воскресенье, вывел из строя корпоративные компьютеры на территории Мексики и вынудил компанию отключить ряд систем, включая платежную, сообщили источники на условиях анонимности.

В сообщении Pemex заявила об усилении защиты информационных систем, гарантировала производство и поставки, а также призвала сотрудников и участников рынка искоренить слухи, наносящие вред имиджу компании.

Государственная нефтегазовая группа Pemex активизировала бурение на территории Мексики в связи с иссякающими запасами месторождений, находящихся в разработке. Задолженность компании перед международными кредиторами по состоянию на октябрь составляет около 100 млрд долларов, убыток по итогам девяти месяцев превышает 176 млрд песо (9 млрд долларов).

Поддержка Pemex заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Опубликованный в начале сентября проект бюджета Мексики на 2020 год включает выделение 4,3 млрд долларов на докапитализацию Pemex, а также снижение налоговой нагрузки. Ранее власти Мексики объявили о намерении снизить фискальную нагрузку на Pemex на 128 млрд песо (более 6,7 млрд долларов) в 2020—2021 годах.