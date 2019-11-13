Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).



«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 составит 322 190,4 рубля», — рассказали в фонде.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до 28 тыс. рублей вместо 26 тыс. в 2019 году, сообщили в Фонде социального страхования.

Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2018 и 2019 годы составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пояснили в ФСС.