Совкомбанк с 13 ноября снизил процент на остаток собственных средств по карте «Халва» на 0,5 процентного пункта.

По новым условиям клиентам будет начисляться 6,5% годовых на остаток до 500 тыс. рублей и 5% — от 500 тыс. рублей при осуществлении от пяти покупок на общую сумму свыше 10 тыс. рублей в месяц в любых торгово-сервисных предприятиях как за счет собственных, так и за счет кредитных средств. Ранее было 7% и 5,5% годовых соответственно.

При совершении хотя бы одной покупки по карте в месяц будет начислено 5% годовых. Проценты не начисляются, если не было операций или при наличии просроченной задолженности.

Неизменным осталось бесплатное обслуживание карты со стандартным дизайном. За выпуск карты с индивидуальным дизайном клиенту придется заплатить 2 тыс. рублей при получении карты в офисе банка и 3 тыс. рублей при доставке курьером.

Преимуществом карты является длительный период рассрочки до 18 месяцев, который можно увеличить при подключении соответствующих тарифных планов.

Все держатели карты получают кешбэк за совершенные покупки при оплате смартфоном в партнерской сети магазинов — 6%.

«Покупки в рассрочку возможны в магазинах — партнерах банка только на территории России. При покупках в остальных торговых точках возможно подключение платной рассрочки или оплата собственными средствами», — комментирует эксперт Банки.ру Ольга Станчак.