Валютные торги в среду стартовали недалеко от отметок закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар был в плюсе на 1 копейку, евро — почти на 7 копеек. К 10:18 доллар теряет около 3 копеек, евро прибавляет 2 копейки: курсы равны около 64,21 рубля за доллар и около 70,71 рубля за евро.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб напоминает о снижении курса рубля накануне: в частности, доллар во вторник «достиг максимального значения с 16 октября». «Утреннее снижение нефтяных котировок может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,6—64,9 рубля, для европейской валюты — 70—71,4 рубля», — прогнозировал эксперт перед началом торгов.

В Промсвязьбанке базовым сценарием на ближайшие пару дней считают попытку закрепления пары доллар/рубль в новом диапазоне 64—64,5 рубля за доллар.

«Вчерашний торговый день был отмечен общим укреплением доллара на Forex, что нашло отражение и в динамике большинства валют emerging markets. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд потеряли за сутки против доллара 0,4—1%, а пара доллар/рубль достигла отметки в 64,2 рубля за доллар. Обратим внимание, что в целом общее отношение к валютам EM за последние дни несколько ухудшилось, даже на фондовом рынке за последнюю неделю индекс MSCI EM потерял 1,4% при росте MSCI World на 0,5%. Внутренние факторы, на наш взгляд, пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля. По нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн рублей), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько меньше обычного. Базовым сценарием на ближайшие пару дней считаем попытку закрепления пары доллар/рубль в новом диапазоне 64—64,5 рубля за доллар», — отмечает в утреннем комментарии аналитик ПСБ Михаил Поддубский.