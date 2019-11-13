Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и высшим должностным лицам субъектов до 29 ноября оказать содействие в реализации проекта по созданию ярмарочных и развлекательных комплексов компании «Русские ярмарки». Это следует из его поручения, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Минпромторг и Минэкономразвития предложили регионам взять проект за приоритетный образец развития ярмарочной торговли и включили его в свои методические рекомендации.



«Русские ярмарки» — проект, который появился в ноябре 2016-го, но с тех пор о его развитии ничего не было известно. О том, что концепция все же получила поддержку, причем сразу от президента Владимира Путина, стало известно в сентябре — на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент поручил правительству поддержать проект.

По словам исполнительного директора «Русских ярмарок» Сергея Карлова, компания планирует возродить русские ярмарочные традиции. «Сейчас в регионах в большинстве своем — формат ярмарок выходного дня, мы хотим сделать ярмарку в ее исконном смысле, наполнив культурно-массовыми мероприятиями, мастер-классами, просвещением, культурным обменом между регионами», — пояснил Карлов.



Согласно планам, ярмарки будут открыты в 170 российских городах, их общая площадь составит 380 га, указано в презентации компании для Псковской области. Компания планирует строить по 50 ярмарочных комплексов в год, также планируется создание транспортно-логистических центров. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 55–60 млрд рублей. По словам Карлова, активный интерес к проекту проявляют несколько банков в качестве соинвесторов, но о каких банках идет речь, он не уточнил. Проект должен окупиться за восемь-девять лет.

Переговоры о площадках начались со всеми регионами. В 24 регионах (31 город) уже началось выделение земельных участков, в частности в Псковской и Самарской областях, уточнил Карлов. В Дагестане ярмарки планируется открыть в Махачкале и Хасавюрте.

«Русские ярмарки» планируют развивать проект и в Москве. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подтвердил, что департамент обсуждал проект с компанией. «Но коллеги хотят строить масштабный проект размером с Измайловский кремль, но у нас уже есть один», — отметил Немерюк, уточнив, что компании был предложен весь спектр площадок, которые есть в городе.