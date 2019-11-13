Федеральная антимонопольная служба выдала в адрес частной компании с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Соответствующее сообщение опубликовано накануне на сайте ФАС.

«Признаки злоупотребления доминирующим положением выявлены по результатам рассмотрения заявления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и выразились в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и др.) невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ФАС проверяет сервис бронирования гостиниц Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства в связи с поданной в январе этого года жалобой «Опоры России», где утверждалось, что агрегатор навязывает отелям невыгодные условия договора. Жалоба была связана с политикой ценового паритета: в соответствии с ней в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать в других сервисах более низкую, чем на Booking.com, стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования, а также не может продавать номера дешевле на своих сайтах. В «Опоре России» указывали, что при формировании цены на номер отель вынужден учитывать и комиссию сервиса, которая в среднем составляет 20%. Если отель нарушает требование паритета цен, его рейтинг снижается в общем ранжировании Booking.com и, соответственно, снижается динамика бронирований, а при систематическом нарушении сервис прекращает сотрудничество с такими гостиницами. В этой ситуации отели теряют заказы, поскольку Booking.com — лидер рынка. «Опора России» приводила данные Travelline, согласно которым в 2018 году на Booking.com пришлось 67,6% от общих заказов на онлайн-площадках.

В ФАС указывают, что предупреждение для Booking.com содержит требование в месячный срок исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц.



«ФАС России считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе — онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, — не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке», — пояснили свою позицию в антимонопольной службе.