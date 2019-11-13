Замедление роста российской экономики в этом году связано с задержками в реализации нацпроектов, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев на ежегодной конференции S&P Global Ratings.

«В этом году мы понимали, что это не риск, это был базовый прогноз. И правительство еще осенью прошлого года в своем макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра. То есть налоги повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться. В принципе в этом была логика по замедлению экономического роста», — добавил он.

По словам заместителя главы ведомства, уже в ближайшие годы будет наблюдаться «накопленный положительный эффект», поскольку в вопросе реализации нацпроектов удастся выйти на «изначально запланированную траекторию».

По данным Минэкономразвития, ВВП в первом полугодии 2019 года вырос на 0,8%, а в апреле ускорился до 1,6%.

Национальные проекты — это принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019—2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

«Человеческий капитал» направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура. «Комфортная среда» — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.

«Экономический рост» связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.