В правительстве утвердили размещение голосующих акций «Ростелекома» в рамках допэмиссии по закрытой подписке в пользу ВТБ по цене 93,21 рубля за бумагу, стало известно газете «Коммерсант». Предполагается, что ВТБ выкупит акции «Ростелекома» на общую сумму 66 млрд рублей.
Об оценке голосующих акций «Ростелекома» для допэмиссии в пользу ВТБ газете сообщил источник, знакомый с условиями сделки. Информацию об оценке одной обыкновенной акции «Ростелекома» в пресс-службах компании и банка не комментируют. Цену размещения дополнительных акций «Ростелекома» 13 ноября определит совет директоров оператора, следует из повестки заседания, опубликованной компанией 11 ноября.
По данным «Коммерсанта», в правительство была представлена оценка одной обыкновенной акции «Ростелекома» и 55% долей в уставном капитале оператора связи «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2). Отчет об оценке датирован 8 октября 2019 года, все активы оценивались по состоянию на 31 декабря 2018 года. Указанная в нем стоимость 55% доли «Т2 РТК Холдинг» — 132 млрд рублей. Стоимость одной обыкновенной акции «Ростелекома» в составе 100-процентного пакета обыкновенных акций составила 100,6 рубля. Привилегированные акции «Ростелекома» оценщик оценил с дисконтом в 16% к обыкновенным, утверждает источник издания, близкий к оператору.
Правительство согласовало структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с документами. Информацию подтвердил представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. По его словам, директивы подписаны в пятницу, 8 ноября.
Газета на днях сообщала, что правительство согласовало структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2. Предполагается, что в рамках сделки ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» примерно на 708 млн голосующих акций (исходя из котировок на 8 ноября, такой объем может оцениваться примерно в 56 млрд рублей). Одновременно дочка «Ростелекома» — «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Еще 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами. При этом права требования по договору о продаже долей в «Т2 РТК Холдинге» получит новая компания — АО «Телеком Инвестиции». Именно ей, таким образом, «Ростелеком» должен будет передать 10% своих акций и деньги за 45% «Т2 РТК Холдинга».
Компания «Телеком Инвестиции» принадлежит группе ВТБ и будет принимать участие в ее сделках с телекоммуникационными активами. В результате сделки с Tele2, если текущие акционеры «Ростелекома» не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии, совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% — у Росимущества, 3,4% — у ВЭБа, не менее 8,4% — у ВТБ, 1,4% — у «Мобитела»), при этом 8,4% — это часть пакета ВТБ, которым банк не сможет распоряжаться в течение четырех лет после сделки по акционерному соглашению с государством. После истечения срока эти акции не будут участвовать в голосовании по госдирективам, и доля государства в «Ростелекоме», таким образом, снизится до 43%.
В сегодняшнем материале говорится, что, согласно нынешним условиям сделки, за 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» заплатит 108 млрд рублей, из которых 66 млрд, как предполагается, привлечет в результате допэмиссии в пользу ВТБ.
За 66 млрд рублей «Ростелеком» приобретет 27,5% «Т2 РТК Холдинга». В рамках договора мены стороны признали равноценной стоимость 10% обыкновенных акций «Ростелекома» и 10% «Т2 РТК Холдинга» — 24 млрд рублей. Из каких источников будут привлечены еще 42 млрд рублей для выкупа 17,5% «Т2 РТК Холдинга», в пресс-службе «Ростелекома» оперативно не уточнили.