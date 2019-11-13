Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался исключить из доказательств специальную налоговую декларацию, поданную председателем совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерием Израйлитом, которого обвиняют в хищениях и выводе средств за границу. Об этом, в частности, пишет газета «Коммерсант» , напоминая, что в октябре Верховный суд признал незаконным включение подобного документа в уголовное дело.

Смольнинский райсуд отказал в ходатайстве защиты Валерия Израйлита об исключении из материалов дела спецдекларации об амнистии капитала, а также производных от нее документов, в частности заключений специалиста Федеральной налоговой службы и рапорта об обнаружении признаков состава преступления, на основании которого было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. «По мнению суда, оснований для исключения документов нет, поскольку прокуратура не собирается исследовать их в рамках судебного следствия. Однако гособвинение не может не огласить рапортов об обнаружении признаков состава преступления: он включен в обвинительное заключение и является поводом для возбуждения уголовного дела», — пояснил «Коммерсанту» адвокат обвиняемого Николай Павловский.

Изначально в отношении Израйлита было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере, а позднее — по статье о легализации денежных средств, добытых преступным путем. На основании сведений из спецдекларации в обвинении появилась статья о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Как сообщалось, преступная группа с участием Израйлита, по версии обвинения, экономила за счет поставки некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Из переписки работников Израйлита в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, а в марте 2017 года следователи добились разрешения суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.

В октябре газета «Ведомости» написала, что Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Израйлита. Однако позже в том же месяце стало известно, что заместитель председателя Верховного суда России — председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов отменил решение судьи Верховного суда по жалобе адвоката Израйлита на изъятие декларации, поданной в налоговые органы по закону об амнистии капиталов, в качестве вещественного доказательства. Как пояснялось, «решение было отменено в связи с процессуальным нарушением». В конце октября президиум Верховного суда разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.

Путин: надо внимательно следить за ситуацией с данными из деклараций по амнистии капиталов Об этом президент заявил на совещании с правительством.

На первом заседании по существу гособвинение заявило, что налоговая декларация была включена в обвинительное заключение «излишне», а потому ссылаться на нее сторона обвинения не собирается, напоминает «Коммерсант».

По словам одного из адвокатов Израйлита Виктории Бурковской, защита просила исключить не только декларацию, но и документы со сведениями из нее, например рапорт сотрудника ФСБ, послуживший поводом для возбуждения дела, отмечает в сегодняшнем материале на эту тему газета «Ведомости» . За ссылки на эти сведения может развернуться основная борьба сторон, полагает защитница: обвинение не заявляло, что не будет оглашать документы со сведениями из спецдекларации, а от них, как отмечает Бурковская, зависит исход дела. Кроме того, обвинение может передумать и огласить информацию из самой декларации, поскольку Смольнинский суд так и не признал ее недопустимым доказательством, опасается Бурковская: только исключение из дела помогло бы окончательно подтвердить запрет Верховного суда.

Исключить доказательства можно на предварительных слушаниях, во время рассмотрения дела по существу это невозможно, если только это не суд присяжных, говорит профессор МГУ Леонид Головко. Суд выбрал максимально нейтральную позицию: не исключать декларацию, но игнорировать любые доводы обвинения, связанные с ней, объясняет партнер КИАП Константин Астафьев.



Если суд по уголовному делу Израйлита будет основывать свое решение на данных из специальной декларации, это будет являться основанием для отмены решения суда ввиду нарушения единообразия в применении и толковании судами норм права, считает юрист Forward Legal Федор Закабуня, чье мнение приводит «Коммерсант».