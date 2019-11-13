Служба государственных доходов (СГД) Латвии возбудила дело по факту легализации более 2,5 млн евро, в рамках которого задержан гражданин России. Об этом сообщает в среду портал Delfi со ссылкой на СГД.

По данным издания, на основании аналитической информации в аэропорту Риги был задержан гражданин России 1986 года рождения, вылетавший в РФ. Он задекларировал 240,1 тыс. долларов, происхождение которых следовало объяснить. В ходе проведенной проверки в ряде латвийских банков из сейфов россиянина изъяли 1,5 млн долларов.

В этой связи СГД начала уголовный процесс по факту возможного отмывания средств в крупных размерах. Следствие предполагает, что с 2015 по 2019 год указанный гражданин РФ мог незаконно легализовать 2,3 млн евро. К гражданину РФ применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, говорится в сообщении.

По данным СГД, в рамках борьбы с отмыванием денег с начала 2019 года в Латвии было начато 38 уголовных процессов, в рамках которых были изъяты суммы, эквивалентные почти 5 млн евро, а из сейфов банков — еще более 1,3 млн евро.