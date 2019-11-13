Минфин России планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году, следуя за изменением структуры золотовалютных резервов на фоне геополитических рисков, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«Центральный банк свою структуру ЗВР уже менял, продолжает менять. В этом плане ФНБ — это тоже часть золотовалютных резервов страны. Здесь мы просто больше синхронизируемся с Центральным банком. Структура будет не идентична, конечно, она будет больше похожа. Да, конечно, геополитические риски — это один из ключевых факторов, почему структура ЗВР меняется», — пояснил он.

«Следующий год», — добавил Колычев, отвечая на вопрос, когда планируются изменения.

Механизм покупки валюты по бюджетному правилу с точки зрения объемов, что влияет на макроэкономику, не поменяется.

«С точки зрения того, на какой площадке — евро-рублевой или доллар-рублевой, — нам предстоит еще обсудить с Центральным банком. В принципе ничего предосудительного в том, чтобы увеличить операции на евро-рублевом рынке, мы априори не видим. Особенно с учетом того, что расчеты по внешнеторговым операциям все в большей степени, по крайней мере с европейскими партнерами, перемещаются в евровый сеттлмент», — сказал замминистра.

По его словам, при изменении валютной структуры ФНБ планируется понизить долю доллара. «Могу сказать сейчас, что доля доллара будет понижена. А валюты разные рассматриваются. Естественно, все резервные — те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юань и валюта других стран», — отметил Колычев.