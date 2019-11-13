Законопроект о создании цифровых профилей граждан подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности, пишет газета «Коммерсант» . Замечания к законопроекту о цифровом профиле изложены в письме руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой (копия документа от 4 октября есть у издания, она опубликована в Telegram-канале «Ордерком»).

Как отмечает Сергей Беседа, законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных данных», поскольку «не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме».

«Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (это, например, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их близкие. — Прим. «Коммерсанта»)», — пишет он. В законопроекте так и не были учтены замечания, направленные ФСБ еще 24 июля, он «нуждается в доработке», резюмирует автор письма.

Как сообщалось, в Госдуму в начале июля этого года были внесены законопроекты по совершенствованию правовой базы нацпроекта «Цифровая экономика» — о цифровом профиле россиян и об электронной подписи с криптографической защитой информации. Так, один из законопроектов вводит в законодательство понятие «цифровой профиль»: предусматривается, что в нем будут собраны различные персональные сведения о гражданине. Цифровой профиль, как предполагается, создаст возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством одного окна. С помощью цифрового профиля будут обеспечиваться, в частности, идентификация и аутентификация физических и юридических лиц, получение и отзыв согласия на обработку персональных данных граждан, а также хранение сведений о гражданах и юридических лицах в электронной форме, в том числе результатов предоставления государственных и муниципальных услуг.

В Думу внесены законопроекты о цифровом профиле и универсальной электронной подписи Цифровой профиль создаст возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством одного окна.

«Коммерсант» уточняет, что цифровые профили россиян будут обновлять органы государственной власти и местного самоуправления. Поправки предполагалось рассмотреть в ноябре; председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин затруднился назвать газете дату рассмотрения законопроекта.

Издание указывает, что замечания к проекту высказал и комитет Госдумы по федеративному устройству, отметив, что «критически важно проработать системы защиты персональных данных» во избежание их утечки и использования вопреки интересам граждан. Также комитет предупреждает о значительных расходах из федерального и региональных бюджетов на инициативу и предлагает отложить рассмотрение законопроекта до 31 марта 2020 года, когда закончится эксперимент по формированию и апробации тестовой инфраструктуры цифрового профиля. Эксперимент начался в июне, а уже, например, в декабре у пользователей появится возможность оформить кредит и автостраховку с использованием данных платформы, говорил «Коммерсанту» заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин.

Напомним, в конце октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2020 года обеспечить принятие закона по использованию цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг.



Ранее в том же месяце Центробанк оценил масштабы торговли персональными данными в РФ: в первом полугодии текущего года обнаружены 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных. Регулятор уточнял, что только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций, а основными источниками утечки являются иные многочисленные операторы обработки персональных данных.