Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке.

Обновленные процентные ставки зависят от суммы кредита и первоначального взноса клиента и составляют:

8,79—9,9% годовых при покупке строящегося жилья (прежде — 8,99—9,99% годовых) и 9,9—10,49% годовых при подключении опции «Легкий старт» (ранее — 9,9—11% годовых);

9,19—9,69% годовых при покупке готового жилья (ранее — 9,49—9,99% годовых);

8,39—8,99% годовых при рефинансировании вместо 8,99—9,9% годовых, применявшихся ранее.

Для зарплатных клиентов банка, бюджетников и госслужащих предусмотрены скидки к ставке. Для ИП и собственников бизнеса итоговая ставка будет выше на 1 п. п. При получении кредита по двум документам надбавка составит 0,5 п. п.

Минимальный первоначальный взнос клиента по-прежнему составляет 15% собственных средств клиента от стоимости жилья, 25% — для ИП и 40% — при получении кредита по двум документам. При рефинансировании максимальное соотношение К/З достигает 80%.

«Также банк снизил с 11,25% до 10,49% годовых ставку по кредитам под залог имеющегося жилья», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Срок кредитования может достигать 30 лет. При отказе заемщика от личного и титульного (если предусмотрено) страхования ставка вырастет на 1/2 п. п. При покупке таунхауса или жилого дома итоговая ставка возрастет на 1 п. п.