Ситибанк запустил программу кешбэка, позволяющую накапливать баллы за покупки, совершенные по дебетовым картам, и обменивать их на рубли с выгодным курсом конвертации.

«Программа действует для карт, выпущенных в рамках актуальных тарифов CitiOne, в том числе для всех зарплатных клиентов Ситибанка. Базовый кешбэк составляет 1% от всех покупок, а в некоторых категориях можно получать повышенный кешбэк. Клиент может выбрать две из трех категорий, предложенных банком в Citibank Online или CitiMobile в разделе «Бонусы», — сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для получения кешбэка клиенту необходимо выполнить условия тарифа по итогам календарного месяца, — это может быть сумма трат, сумма балансов или сумма начисления заработной платы — в зависимости от категории клиента. При этом банк не устанавливает ограничений ни на максимальный оборот по картам, ни на количество обменов баллов на рубли.

В дату выписки по счетам клиент получает баллы за совершенные покупки с момента формирования прошлой выписки, если в предшествующем календарном месяце были выполнены условия тарифа. Если условия тарифа не выполнены, баллы не начисляются. Срок действия баллов — 12 месяцев с момента начисления.



Чем больше баллов обменивает клиент, тем более выгодным для него становится курс. При максимальном курсе конвертации 1 балл равен 5 рублям, при минимальном — 1 рублю.

Обменять баллы на рубли можно в Citibank Online в каталоге вознаграждений раздела «Бонусы», выбрав желаемый курс конвертации в зависимости от количества накопленных баллов:

1 000 баллов = 1 000 рублей;

3 000 баллов = 3 600 рублей;

6 000 баллов = 9 000 рублей;

10 000 баллов = 30 000 рублей;

15 000 баллов = 75 000 рублей.

Рубли будут зачислены на счет клиента в течение пяти рабочих дней.