Мир Бизнес Банк ввел сезонный вклад «2020».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. При размещении денежных средств сроком на шесть месяцев процентная ставка составит 5%, на один год — 4,5% годовых.

При открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания применяются повышенные на 0,5 процентного пункта ставки.

Пополнение возможно в течение всего срока, кроме последних 15 дней. Расходные операции допускаются до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты ежемесячно капитализируются.

Предложение действительно с 15 ноября 2019 года по 15 февраля 2020-го.