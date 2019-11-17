Мир Бизнес Банк ввел сезонный вклад «2020».
Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. При размещении денежных средств сроком на шесть месяцев процентная ставка составит 5%, на один год — 4,5% годовых.
При открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания применяются повышенные на 0,5 процентного пункта ставки.
Пополнение возможно в течение всего срока, кроме последних 15 дней. Расходные операции допускаются до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты ежемесячно капитализируются.
Предложение действительно с 15 ноября 2019 года по 15 февраля 2020-го.