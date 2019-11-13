Доллар больше не является для России полноценной валютой, потому что он токсичен, трансакции в долларах опасны для российских предприятий, считает министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

В ходе своего выступления на форуме молодых дипломатов в Москве он заявил, что американцы используют свое доминирование в финансовой системе как оружие.

«Доллар сегодня стал средством политической борьбы. Пятикратная эмиссия доллара сопровождается новой гонкой вооружений. Объем американских военных расходов больше, чем у остальных стран мира, вместе взятых. И финансируют они эти расходы за счет денежной эмиссии доллара, которую наполовину потребляют другие страны. Чтобы эта агрессия не привела к глобальной катастрофе, нам необходимо агрессора сдерживать», — пояснил спикер.

Он отметил, что лучшим способом сдерживания «агрессора» является «демонстрация непоправимого ущерба для него». «Для того чтобы нам мирно перейти в новый мирохозяйственный уклад и выйти на устойчивые темпы роста, прекратить гибридную войну, необходимо отказаться от использования доллара в качестве мировой валюты. Мы сегодня это делаем в рамках евразийской интеграции. Доллар больше не является для России полноценной валютой, потому что это токсичный инструмент. Трансакции в долларах опасны для российских предприятий», — считает он.

Глазьев добавил, что сегодня невозможно держать резервы в долларах без риска того, что они будут конфискованы и арестованы. «И мы переходим на расчеты в национальных валютах, потому что это требование элементарной национальной безопасности», — пояснил Глазьев.

Он выразил уверенность, что новая мировая валюта будет основана на международном договоре. «К этому надо идти. И это как раз одна из задач, которую в рамках евразийской интеграции мы должны будем решать», — заключил министр.