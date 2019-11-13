«Ростелеком» не будет выплачивать промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года, выплатит их в 2020 году, заявил президент компании Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции.



В начале ноября он говорил, что решение о дивидендах «Ростелекома» за девять месяцев будет зависеть от условий сделки по Tele2. Одобренная советом директоров компании сделка по покупке 55% долей в «Tele2 Россия» состоит из трех частей, в том числе 17,5% будет выкуплено за денежные средства — 42 млрд рублей.



«Нашей стратегией является преемственность дивидендной политики, поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все те базовые принципы, которые были сформулированы — это ориентация не менее 75% чистого денежного потока, не менее 5 рублей на акцию… — мы подтверждаем и будем ориентироваться на эти подходы в дальнейшем», — сказал Осеевский.

В «Ростелекоме» одобрили сделку по консолидации 100% компании Tele2 В рамках сделки планируется размещение дополнительной эмиссии обыкновенных акций «Ростелекома» в пользу ВТБ.

«Мы обсуждали довольно подробно наши подходы к выплатам промежуточных дивидендов с учетом того, что нам надо консолидировать очень серьезный объем платежа — на уровне 42 миллиардов к середине первого квартала. Мы приняли решение, частное решение, хочу подчеркнуть, по итогам 2019 года не выплачивать промежуточные дивиденды, и выплатить их в полном объеме в соответствии с теми принципами дивидендной политики, которые я только что обозначил, летом 2020 года», — добавил глава компании.