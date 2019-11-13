Рынок криптовалют не беспокоит ЦБ с точки зрения глобальной финансовой стабильности, однако требует пристального внимания, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на конференции «Корпоративное управление в России — 2019».

«Рынок капитала расширяется, уходит за пределы классических бондов и акций. Мы видим ICO со всеми плюсами и минусами. В России принят закон о краудфандинге, на очереди — закон о цифровых финансовых активах. Есть удачные примеры, есть скандальные примеры. Есть отложенный запуск криптовалют и stablecoin (криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров. — Прим. ред.), идет большая дискуссия. Пока рынок небольшой, он не вызывает в текущем моменте обеспокоенности с точки зрения глобальной финансовой стабильности, но он требует пристального внимания, потому что речь идет о доверии инвесторов», — пояснил Швецов.

Он отметил, что инвесторы, находящиеся в поиске альтернатив и больших доходностей, чем предлагают стандартные инструменты, будут идти в новые. И роль регуляторов в этом случае — уберечь инвесторов от нарушения их прав, при этом не запрещая новые явления на рынке капитала, а также не допустить разрушения системы противодействия отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма.

«Бизнес-риск никто не отменял, но в значительной степени наши усилия будут направлены на устранение риска мошенничества в этой сфере при расширенной системе принятия этих рисков, в том числе физическими лицами, через ограничение их рисков через лимиты», — заключил Швецов.