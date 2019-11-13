Банк России вернется к вопросу о допуске неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям в 2020 году, на данный момент регулятор рассматривает условия отнесения данных продуктов к категориям простых и сложных. Об этом в кулуарах конференции «Корпоративное управление в России — 2019» журналистам рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.

«Пока оно [обсуждение стандартов допуска к структурным облигациям неквалифицированных инвесторов] приостановлено в связи с тем, что идет работа в принципе с пересмотром концепции «квал-неквал», и одновременно идет работа с тем, чтобы определять не правило категоризации инвесторов, а правило предложения сложных продуктов. Внутри Банка России идет работа над тем, чтобы определить, какие финансовые продукты априори простые, а какие сложные, а какие, в зависимости от определенных условий, могут являться либо простыми, либо сложными, и каким образом их предлагать инвесторам. Я думаю, в начале следующего года мы возобновим дальнейшую работу над критериями по структурным облигациям», — пояснила она.

По словам Курицыной, в категорию сложных однозначно попадут все продукты с неполной защитой капитала и привязанные к двум и более базовым показателям, от которых зависит изменение дохода и возможность потери средств. Глава департамента также отметила, что вопрос предоставления доступа инвесторов к структурным продуктам прорабатывается как отдельная норма, не взаимозаменяющая, а дополняющая концепцию о квалификации инвесторов.