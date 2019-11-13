Россиянину Алексею Буркову, которого Израиль выдал США, грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт американского Минюста.

Согласно заявлению, россиянина обвиняют в «электронном мошенничестве», мошенничестве с использованием устройств для доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, краже персональных данных и отмывании денег.

«Если по всем пунктам его признают виновным, его ожидает максимум до 80 лет тюрьмы», — говорится в сообщении Минюста.

Согласно документам суда, Бурков был администратором сайта Cardplanet, где продавались украденные в основном путем взлома данные кредитных и дебетовых карт. Отмечается, что многие из них принадлежали гражданам США. Как следует из документов, с помощью похищенных данных, которые продавались на сайте Буркова, злоумышленники совершили покупки более чем на 20 млн долларов.

Минюст отмечает, что россиянин, предположительно, владел и другим сайтом, доступ к которому предоставлялся по приглашению. Там хакеры могли, например, «рекламировать» украденные персональные данные или вирусные программы, а также предлагать услуги по взлому или отмыванию денег. Согласно заявлению ведомства, желающий стать участником клуба должен получить хорошие рекомендации от трех человек, уже состоящих в клубе, и оплатить взнос в 5 тыс. долларов.

В 2015 году Буркова задержали в Израиле по запросу США. О его экстрадиции власти сообщили в конце октября, а 12 ноября россиянина передали в США. Суд Восточного округа штата Вирджиния оставил его под стражей. Предварительное слушание по делу Буркова назначено на пятницу, 15 ноября.



Замглавы МИДа Михаил Богданов сообщил временному поверенному по делам Израиля в Москве Якову Ливне, что решение об экстрадиции Буркова «идет вразрез с конструктивными партнерскими отношениями» России и Израиля. Сам россиянин называл такое решение «агрессивным», а российское посольство утверждало, что таким образом Израиль отступает от своих «международных обязательств».

