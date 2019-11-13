Россельхозбанк размещает биржевые облигации, ориентированные на розничных инвесторов. Размещение биржевых облигаций серии БО-01R-P проходит с 13 ноября по 13 декабря, сообщили в кредитной организации.

Объем эмиссии — 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги равна 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций составляет три года (1 085 дней), купонный период — 31 день. Бумаги размещаются по цене 100% от номинала. Ставка купона установлена в размере 6,75% годовых. Стоимость облигаций при покупке — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход за период с 13 ноября 2019 года по дату совершения сделки, следует из данных РСХБ.

«Данный выпуск является частью программы инвестирования для физических лиц, в рамках которой клиенты АО «Россельхозбанк» могут в течение трех лет получить доходность до 14,5% годовых в рублях», — говорится в сообщении. В примечании к этому пункту уточняется, что «среднегодовая доходность инвестора рассчитана с учетом прогнозных ставок купонов по двух- и однолетним облигациям (указана как ориентир) и полученного налогового вычета по ИИС. Итоговые ставки купонов определяются эмитентом на момент размещения облигаций банка».



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