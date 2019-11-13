Лица, имевшие на руках акции оператора мобильной связи «МТС» в период с марта 2014 по март 2019 года, подали в суд США скорректированное исковое заявление, где настаивают на якобы допущенных российской компанией нарушениях правил поведения на биржах Соединенных Штатов.

В иске, изначальная версия которого была подана в марте этого года в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, указывается, что компания дезинформировала держателей акций относительно возможного исхода расследования американскими властями ее деятельности в Узбекистане.

Шаян Салим, утверждающий, что он действует в интересах всей группы истцов, пояснил, что МТС скрывали от владельцев своих ценных бумаг, торгуемых на Нью-Йоркской бирже, участие в коррупционной схеме на 420 млн долларов в США. При этом, заявляет истец, МТС знали или должны были предвидеть, что в результате расследования понесут значительные финансовые потери в виде штрафов, которые в итоге составили 850 млн долларов.

Заявитель требует, чтобы дело было рассмотрено присяжными, которые должны признать коллективный характер иска, обязать ответчиков выплатить компенсации за причиненный держателям ценных бумаг МТС вред и принять в их отношении иные меры на усмотрение суда.

В новой версии иска появилось 56 дополнительных страниц, большая часть которых посвящена фактологической стороне спора, раскрывающей характер действий истцов и их аргументации относительно якобы допущенных российской компанией нарушений. Также были детально описаны участники процесса, не являющиеся основными сторонами в споре, но имеющие для него значение. При этом исковые требования остались без изменений.

Как сообщало ранее РАПСИ, МТС достигли соглашения с ведомством и Комиссией по ценным бумагам США, по которому компания и одна из ее структур в Узбекистане выплачивают штраф в общей сумме 850 млн долларов в обмен на снятие обвинений по участию в коррупционной схеме в этой стране.