Обладателем крупнейших запасов денег среди компаний России, без учета банков, стал «Газпром», а рекордсменом по их приросту — «Роснефть». Об этом сообщает информагентство РБК , проанализировавшее опубликованную Росстатом и самими компаниями отчетность.

Речь идет об объеме денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года. Методика расчетов более подробно представлена в материале РБК.

По данным агентства, топ-десятка богатейших компаний (без учета банков) накопила около 3,4 трлн рублей. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки: Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. С учетом кредитных организаций накопления первой десятки — около 7,5 трлн рублей.

О самых больших остатках на счетах отчитался Сбербанк. В его консолидированной отчетности по МСФО говорится, что на конец 2018 года на его счетах оставалось 2,33 трлн рублей. На втором месте по этому показателю — Газпромбанк: его остатки — 1,05 трлн рублей. Банк ВТБ — на третьем месте, его накопления в деньгах и эквивалентах составили на конец года 929,3 млрд рублей.

«Газпром» раскрыл, что на конец 2018 года накопил на счетах сумму, эквивалентную 849,4 млрд рублей. За год сумма уменьшилась на 2%.

На пятом месте (и втором среди нефинансовых компаний) по объему накопленных средств — «Роснефть», которая на конец прошлого года имела на счетах 832 млрд рублей. За год запасы компании выросли в 2,6 раза — более чем на 500 млрд рублей.

На счетах учрежденного правительством Москвы в 2017 году Московского фонда реновации жилой застройки на конец 2018-го было 187,5 млрд рублей. Фонд реновации финансируется в основном за счет субсидий из московского бюджета. В 2018 году фонд заключил почти 800 контрактов на общую сумму 99 млрд рублей на строительство новых домов и подключение их к коммуникациям. В 2019 году (по состоянию на 8 ноября) он заключил контрактов еще на 164,5 млрд. По итогам 2018 года фонд показал чистый убыток в 603 млн рублей.

Еще один московский государственный застройщик — казенное предприятие «Управление гражданского строительства» также относится к «богатейшим» компаниям России. Предприятие в 2018 году накопило 88,3 млрд рублей. Кроме жилых домов предприятие строит школы, детские сады и другие социальные объекты.

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В двадцатку организаций, накопивших больше всего денежных средств и эквивалентов , также попал Московский метрополитен. Унитарное предприятие указало в отчетности, что на его счетах на конец 2018 года было почти 126 млрд рублей. Это меньше, чем в 2017 году: тогда метрополитен указал остатки в размере 176,5 млрд. По итогам 2018 года московское метро было убыточным — согласно документам, чистый убыток компании составил 1,6 млрд рублей. Московский метрополитен получает значительную часть финансирования из бюджета Москвы по адресной инвестиционной программе строительства метро. В прошлом такое финансирование проходило через увеличение уставного капитала ГУП.

Денежные накопления Почты России на конец 2018 года составили 203,5 млрд рублей, и она замыкает десятку компаний с крупнейшими запасами наличности. Ранее Почта России попросила почти 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на развитие почтовой инфраструктуры, в том числе модернизацию 42 тыс. отделений по всей стране.

Государственный посредник по экспорту вооружений — «Рособоронэкспорт» в прошлом году нарастил запасы денег и эквивалентов почти в три раза: с 38 млрд до 110 млрд рублей. При этом еще свыше 800 млрд рублей предприятию должны производители и зарубежные покупатели российского оружия.

В общей сложности российские компании держали на конец 2018 года 14,7 трлн рублей денежных средств и эквивалентов — на 21% больше, чем в конце 2017 года (12,2 трлн), показал анализ отчетности 2,3 млн компаний, проведенный РБК.



Среди компаний, сообщивших в налоговую и Росстат о наибольших запасах денег, фигурирует и организация из Энгельса Саратовской области — фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра». По документам компании, на ее счетах на конец года находилось 864,3 млрд рублей. РБК отмечает, что «наличие таких денег у фонда, «сотворенного для действий, несущих Развитие, Умножение и Процветание Русского Народа и Светлой Великой Руси» (орфография сохранена), вызывает сомнение». Директор фонда Александр Парамонов утверждает, что деньги пришли от «дружественных стран, которые укрепляют… совместную экономику». В 2017 году налоговая пыталась судиться с фондом и его основателем, так как тот не представлял вовремя отчетность и нарушил валютное законодательство. Хотя в налоговых документах, предоставленных в Росстат, указаны огромные остатки денежных средств на счетах, в судах Парамонов говорил, что у фонда нет денег в России. В результате ему ограничили выезд за границу.