• Президент России Владимир Путин в ходе выступления на церемонии закрытия Делового форума БРИКС рассказал, как российскую экономику удалось спасти от рецессии. Он также добавил, что не считает нынешние темпы роста ВВП достаточными, но правительство продолжает работу над созданием условий для привлечения капиталовложений.

• У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали в крупнейших российских банках. Злоумышленники, обманом получив код подтверждения для перечисления средств, выводят их через сервисы card2card-переводов, отправляя деньги на виртуальный пластик онлайн-кошельков.

• В России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн рублей. О том что законопроект, предполагающий повышенные выплаты страховки по вкладам граждан, оказавшихся в особых жизненных ситуациях, проходит финальный этап согласования в правительстве, сообщил изданию глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.



• В Банки.ру продолжаются атмосферные и успевшие многим полюбиться OFFICEPARTY. Уже 26 ноября пообщаться со своей аудиторией и рассказать о планах на будущее придет Газпромбанк. Встреча будет посвящена «Умной карте» — инновационному продукту на рынке «карточных» программ лояльности.

