СКБ-Банк и Татсоцбанк уменьшили ставки дохода, начисляемого на остаток средств на дебетовых картах.

СКБ-Банк снизил процентную ставку по карте «Универсальная» на 0,5 процентного пункта. Теперь на сумму от 30 000 до 299 999,99 рублей начисляются 5,5% годовых (ранее — 6% годовых), на остаток от 300 000 рублей — 3,5% годовых (до изменений — 4% годовых), проценты до 29 999,99 рублей не начисляются. Начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров или услуг на сумму не менее 5 000 рублей в месяц.

Татсоцбанк уменьшил процентную ставку по карте «Пенсионная Мир» на 0,5 п. п, теперь она составляет 5,5% годовых (прежде — 6%).