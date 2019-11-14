Средняя сумма, которую россияне готовы дать в долг коллеге, составляет 5 тыс. рублей, показывают данные опроса Superjob.

Отвечая на вопрос, у кого они чаще всего одалживаются, лишь 2% работающих россиян назвали коллег и 1% — работодателя. Гораздо чаще люди обращаются в банки (20%). К родственникам за поддержкой обращаются 13%, к друзьям — 7%. Большинство же трудоустроенных граждан не берут денег в долг (55%).

Каждый десятый респондент сказал, что дает взаймы сослуживцам чаще, чем остальным; 24% опрошенных чаще одалживают деньги родственникам, 23% — друзьям, а 39% респондентов никому не дают денег в долг.

Родственникам и друзьям россияне готовы одолжить больше денег, чем коллегам: родственникам — в среднем 17,6 тыс. рублей, друзьям — 11,8 тыс. (средний «лимит» для сослуживцев, как уже сказано, — 5 тыс.).

Обращаться с просьбой занять денег выгоднее к коллеге-мужчине, выяснилось в ходе исследования. Так, мужчины готовы одолжить сослуживцу в среднем 5,8 тыс. рублей, а женщины — лишь 4 тыс. Чем старше респонденты, тем больше суммы, которые они могут дать в долг: россияне в возрасте до 24 лет могут одолжить коллеге лишь 3,6 тыс. рублей, граждане старше 45 лет — 5,7 тыс. Суммы, которые готовы дать в долг россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей, значительно превышают возможности сотрудников с доходом до 30 тыс. рублей в месяц: первые готовы одолжить коллеге в среднем 3,2 тыс. рублей, вторые — 6,6 тыс.



В исследовании сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 2,5 тыс. сотрудников российских предприятий и организаций из всех федеральных округов.