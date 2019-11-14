Банк «Левобережный» с 11 ноября запустил акцию для новых клиентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей — на бесплатный эквайринг. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты, заключившие депозитный договор сроком от 31 дня по стандартным утвержденным ставкам на сумму от 5 млн рублей, могут получить до пяти месяцев обслуживания бизнес-пакета на РКО в подарок.

Чем больше срок договора, тем больше бесплатных месяцев расчетно-кассового обслуживания можно получить. На выбор клиенту предлагается бизнес-пакет, максимально отвечающий потребностям его бизнеса: «Рост», «Взлет» или «Свобода».

Оформить депозит и участвовать в акции можно в любом офисе банка.