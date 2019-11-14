Банк «Восточный» в преддверии Нового года представляет акцию «Дед Мороз одобряет», по которой минимальная ставка по кредиту наличными «Большой комфорт» снижена до 9% годовых. Акция действует до 14 января 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная сумма увеличена до 1,5 млн рублей, минимальная составляет 80 тыс. рублей. Срок кредитования — 36 месяцев. Заявку на сниженную ставку и крупную сумму финансирования на длительный срок банк готов рассмотреть в течение одного дня.

«Впереди Новый, 2020 год, пора реализовывать самые долгожданные планы — сделать ремонт, обновить мебель или бытовую технику, поехать в отпуск всей семьей, приобрести новый автомобиль. В этом нашим клиентам поможет новая предновогодняя акция «Дед Мороз одобряет», — отметил директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Николай Алтунин.