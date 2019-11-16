СДМ-Банк запустил новый мобильный банк — «СДМ Бизнес» — для предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также руководителей и финансовых управляющих организаций, говорится в релизе кредитной организации.

«Функционал приложения расширился. Теперь настроить авторизацию можно при помощи TouchID/FaceID; в одной программе управлять счетами сразу нескольких компаний; просматривать и отправлять реквизиты, выписки по счетам; создавать и подписывать платежные документы в рублях; осуществлять быстрый повтор платежа из шаблона или истории платежей; отзывать документы; отправлять выписки по электронной почте в формате 1C, pdf или Excel; получать информацию по корпоративным картам и операциям по ним; общаться с банком и быть в курсе его последних новостей», — отмечается в сообщении.

Для того чтобы начать работать с приложением «СДМ-Бизнес», клиентам банка необходимо написать заявление на подключение. Новым клиентам нужно оформить в офисе СДМ-Банка договор о дистанционном банковском обслуживании и скачать приложение на мобильное устройство.

«СДМ-Бизнес» доступен для скачивания в App Store и Google Play, уточнили в банке.