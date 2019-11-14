Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает роста экономики России в 2021 году на 1,7%, такой прогноз дан в отчете агентства.

Согласно представленной в документе таблице, агентство прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,2%, в 2020- м — 1,5%, а в 2021 году — 1,7%. Оценка за 2018-й составляет 2,3%.

В настоящее время Moody's также оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «Baa3» со «стабильным» прогнозом.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019 году на 1,3%. По данным Росстата, экономика страны по итогам первых трех кварталов выросла на 1,1% в годовом выражении, в III квартале — на 1,7%.