Основным препятствием для отмены платы за роуминг на территории всего Евразийского экономического союза является неготовность к этому операторов сотовой связи. Об этом заявил в интервью РБК глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Отвечая на вопрос о том, что мешает отмене роуминга по ЕАЭС, он заявил, что «прежде всего это неготовность бизнеса, в частности операторов сотовой связи, которые инвестировали в эту отрасль». «Поэтому, когда речь идет об отмене платы за роуминг, мы должны в первую очередь начать диалог с операторами», — подчеркнул он.

По словам Саркисяна, благодаря в том числе работе ЕЭК «за последние годы удалось в разы снизить плату за роуминг в Евразийском экономическом союзе».

«Второй важный момент: устранение роуминга в масштабах союза невозможно без решения этой проблемы в каждой из наших стран, — продолжил Саркисян. — Наши государства уже начали движение в этом направлении. В России после достаточно кропотливой работы отменили национальный и внутрисетевой роуминг совсем недавно — с середины 2019 года. Мы уже обратились к вице-премьеру российского правительства Максиму Акимову с просьбой проработать этот вопрос, с тем чтобы такой же безроуминговый режим, как в России, был создан на евразийском пространстве. Теперь мы должны начать переговоры со всеми операторами, которые осуществляют свою деятельность на территории пяти стран, чтобы они по примеру Российской Федерации пришли к согласию и отменили роуминг на территории Евразийского экономического союза».

Глава коллегии ЕЭК сослался на опыт Евросоюза, где работа по отмене роуминга была «очень тяжелая, кропотливая и длительная», «процесс длился десять лет», и выразил надежду, что в случае с ЕАЭС это произойдет раньше.

«Первым шагом на этом пути может также стать соглашение о создании единого тарифного пространства на услуги завершения международных вызовов между пятью странами союза. Так что мы в этом направлении работаем», — заключил Саркисян.

Как напоминает РБК, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан главами Белоруссии, Казахстана и России в мае 2014 года. В 2015 году к союзу присоединились Армения и Киргизия.



Постоянно действующим регулирующим органом союза является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Коллегия ЕЭК — исполнительный орган комиссии, осуществляющий выработку предложений по дальнейшей интеграции. Организация состоит из десяти членов (по два от каждой из стран), один из которых является ее председателем. Члены коллегии ЕЭК и ее председатель назначаются сроком на четыре года.