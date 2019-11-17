Новикомбанк представил первый релиз новой интернет-версии системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для корпоративных клиентов, реализованный на платформе BSS, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новая версия ДБО представляет собой современный высокотехнологический формат дистанционного банковского обслуживания. Уже сейчас пользователям доступны такие преимущества, как улучшенный интерфейс, кроссплатформенность (в том числе MS Windows, Mac OS) и мультибраузерность (возможна работа в MS Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari, Opera). Также для работы новой системы не требуется установка никакого банковского ПО», — отмечается в релизе.



Переход на обновленную версию будет происходить постепенно до середины 2020 года, юридические лица смогут работать в старой и новой системе ДБО.



«В целях обеспечения безопасности и сохранности денежных средств в новой версии ДБО применяется целый набор защитных механизмов, в том числе шифрование канала между банком и клиентом, сертифицированные средства криптографической защиты информации и носители ключевой информации — ключевые носители РуТокен ЭЦП 2.0. Кроме того, предусмотрено самостоятельное изготовление клиентом своих ключей электронной подписи сроком действия в три года, а также СМС-оповещение клиента о каждой совершенной операции», — подчеркивают в банке.

В новой системе ДБО доступно использование усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификаты для которой выпущены сторонними аккредитованными удостоверяющими центрами.

Помимо сохранения всех функциональных возможностей по удаленному взаимодействию с банком и совершению полного перечня платежных операций, новая версия ДБО предлагает актуальные возможности системы интернет-банкинга последнего поколения. При внедрении новой системы ДБО для корпоративных клиентов заложены возможности активного наращивания функционала и модификации интерфейса.

В ближайшее время пользователям станет доступно мобильное приложение для систем iOS и Android, обещают в банке.