Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило шести российским банкам с иностранным капиталом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Речь идет об Эйч-Эс-Би-Си Банке, ИНГ Банке, Нордеа Банке, СЭБ Банке, «Бэнк оф Чайна» и Чайна Констракшн Банке. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

Уровень рейтингов указанных фининститутов продолжает отражать мнение Fitch о том, что их финансово сильные материнские организации будут с высокой степенью вероятности готовы оказать поддержку в случае необходимости.

Уровень РДЭ в иностранной валюте ограничивается страновым потолком России («ВВВ»). РДЭ в нацвалюте (там, где они присвоены) также учитывают страновые риски РФ.

Без учета странового потолка Fitch, вероятно, присвоило бы банкам рейтинги на одну ступень ниже РДЭ (или в случае ИНГ Банка — рейтинга устойчивости) соответствующих материнских банков. У HSBC Bank PLC — рейтинг «AA-» («на пересмотре» с возможностью понижения), у ING Bank N. V. РДЭ также находится на уровне «AA-», но со «стабильным» прогнозом, а рейтинг устойчивости — на уровне «a+», у Nordea Bank Abp — рейтинг «AA-» с «негативным» прогнозом, а у Skandinaviska Enskilda Banken AB — такой же со «стабильным», у Bank of China Limited и China Construction Bank Corporation РДЭ находятся на уровне «A» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза.

В числе прочего уточняется, что Fitch не присваивает рейтинги устойчивости «дочкам» иностранных банков из-за их значительной зависимости от материнских организаций с точки зрения организации бизнеса, источников фондирования и риск-менеджмента.



«Стабильный» прогноз по РДЭ банков отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам России.