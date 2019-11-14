Цифровые финансовые услуги востребованы среди россиян: наиболее популярны перевод средств по номеру телефона и оплата услуг через банковские приложения. Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Услугой перевода денежных средств по номеру телефона с помощью мобильного приложения пользуются 57% россиян, опцией оплаты услуг (мобильной связи, Интернета, ЖКХ) через приложение банка — 54%, а 37% используют функции оплаты по QR-коду или штрихкоду.

Согласно данным опроса, 71% россиян знают, что такое кешбэк. Почти каждый четвертый (23%) уже пользуется этой услугой, а 35% знают о ней, но не хотят пользоваться.

Каждый пятый респондент (20%) получает финансовые советы и просматривает новости в «сторис» приложения банка. Почти столько же россиян (19%) оставляли заявки на оформление банковских продуктов (карт, депозитов, кредитов) онлайн — на сайте банка или через мобильное приложение.

Чатом с другими пользователями в приложении банка пользовались 9% россиян; 36% знают о такой возможности, но не планируют пользоваться ею.

Исследование также показало, что россияне плохо осведомлены о цифровых помощниках, встроенных в электронные сервисы банков, и редко пользуются ими. Так, с поддержкой банков в чате общались только 16% (45% не слышали о таком сервисе). С чат-ботами банков вели беседу 8% россиян, с автоматизированным голосовым помощником — 11%.

Чаще всего пользователями цифровых сервисов являются россияне в возрасте от 18 до 34 лет, люди с доходом выше среднего, руководители любого уровня и квалифицированные специалисты. Хуже всего о цифровых сервисах информированы жители сел, население старше 60 лет, а также люди с низким уровнем дохода.



Всероссийский опрос НАФИ проведен в октябре текущего года. Опрошено 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 52 регионов в возрасте от 18 лет.