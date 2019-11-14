Российский средний класс заинтересовался вложениями в так называемые «народные» ОФЗ, в целом их продажи идут неплохо, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.



Минфин в сентябре выпустил «народные» ОФЗ по новым правилам объемом 15 млрд рублей. Теперь при покупке и предъявлении к выкупу таких облигаций гражданам не придется уплачивать комиссию, а минимальная сумма приобретения снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Кроме того, под залог бумаг владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов. Их круг был расширен — к Сбербанку и ВТБ добавились Почта Банк и Промсвязьбанк.

«Уменьшился ценник. Очень нам нравится, что средняя цена инвестиций, с которой приходят в банки, это уже не миллионы — это чуть больше 100 тысяч [рублей] в среднем, а есть ценники и меньше 100 тысяч. То есть уже средний класс наш, у кого есть остатки на счетах, покупает», — сказал Сторчак, отвечая на вопрос о том, довольны ли в Минфине продажами ОФЗ для населения.

По его оценке, продажи идут «достаточно неплохо». «Уже, насколько я помню, больше пяти миллиардов продали за полтора месяца. Поэтому нормально», — отметил замминистра.