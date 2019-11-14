Московский Кредитный Банк (МКБ) выпустил отдельную версию мобильного приложения для клиентов private banking и обновил функционал «МКБ Онлайн» для всех пользователей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты mkb private banking с картами премиального уровня смогут работать в приложении с особым оформлением. Изменения коснулись в первую очередь главного экрана и иконки приложения», — говорится в релизе.

В мобильном банке также добавлена возможность подачи заявки на кредитную карту с лимитом до 800 тыс. рублей и получения решения дистанционно. Для этого нужно выбрать платежную систему и лимит карты, указать персональную информацию о себе и офис для доставки карты.

Кроме того, в обновленном приложении пользователи версии iOS смогут осуществлять переводы между картами любых банков в неавторизованной зоне. «Функция актуальна для тех, кто хочет срочно сделать перевод, а данные для входа утеряны или забыты. Также ею могут воспользоваться лица, не являющиеся клиентами банка», — уточняют в банке.

В интернет-банке «МКБ Онлайн» стало доступно создание автоплатежей на оплату штрафов, налогов и задолженностей. Для регулярной оплаты счетов клиент может создать платеж в разделе «Автоплатежи», введя данные плательщика, карту для списания и установив предельную сумму для оплаты каждого счета. Система автоматически отслеживает поступившие счета и оплачивает их, если сумма каждого не превышает установленную предельную сумму. Дополнительно можно выбрать день оплаты (в день поступления счета, последний день месяца, конкретное число месяца).