Мобильное приложение «Госуслуги» получило функцию приема платежей через сервис Google Pay. В следующем году приложение также получит ряд полезных обновлений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Так, помимо оплаты банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или средствами с мобильного телефона, на портале госуслуг появилась возможность воспользоваться сервисом Google Pay. Причем для всех пользователей будет доступна функция «Мультиоплата» — возможность оплатить несколько начислений одной операцией. В следующем году также ожидается, что к платежным сервисам подключится Samsung Pay.

Кроме того, к магазинам мобильных приложений, где можно скачать «Госуслуги», добавился App Gallery Huawei, уточнили в ведомстве. Таким образом приложение станет доступно в трех магазинах, включая также App Store и Google Play.

В целом, рассказали в Минкомсвязи, с 2020 года мобильное приложение будет перевыпущено в новом формате. К примеру, архитектуру приложения построят из независимых модулей, что позволит госорганам подключать к нему свои сервисы.

Также в приложение будут интегрированы комплексы госуслуг в режиме онлайн (так называемые суперсервисы), появятся новые сервисы, популярные услуги будут доработаны. В частности, появится функция «Сканер», считывающая QR-коды, данные банковских карт и документы, а также «Поисковый ассистент», который поможет находить информацию в мобильном приложении с помощью голосовых и текстовых команд.