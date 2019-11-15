Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Банки предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй. Идея обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения, и подтвердили представители двух крупных банков, двух БКИ и пресс-служба Центробанка.

Для оценки дохода заемщика банки сейчас могут использовать информацию, подтвержденную документами: справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП. Кредиторы также могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда или обращаться за данными в Федеральную налоговую службу, но информация в госорганах обновляется редко.

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. «Физическое лицо один раз в год может заявить в любой банк о своем уровне дохода и не будет иметь права менять эти показания в течение года. А банк в течение трех дней передает эти данные в БКИ», — поясняет он.

Как только информация о доходе клиента отобразится в кредитной истории, она станет доступна другим участникам рынка по запросу. По словам Панферова, окончательный механизм самодекларирования еще не утвержден, но предложения банков могут быть включены ко второму чтению поправок в закон «О кредитных историях». Пока обсуждается только сама возможность подачи декларации, а не способ ее проверки, добавляет он.

ЦБ: долговая нагрузка россиян по необеспеченным кредитам достигла максимума с 2015 года На 1 октября показатель составил 8,9%.

Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. С 1 октября российские банки обязаны рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт с суммой кредита свыше 10 тыс. рублей. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше затрат на капитал несет банк-кредитор.

Вопрос корректной оценки дохода клиента и того, какую информацию он сам предоставляет банку, стоит очень остро, признает Панферов. Этот подход также поможет банкам рассчитывать долговую нагрузку заемщиков с теневыми доходами, отмечает собеседник РБК в банке из топ-20.

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«Банки в разных формах собирают информацию о доходах клиентов, не подтвержденную официальными документами с печатью и подписью компании-работодателя. Эта информация используется при оценке заемщиков по внутренним моделям. Но в БКИ эта информация не передается», — отмечает директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Оксана Старосельская.

Методика расчета ПДН допускает возможность учета клиентских данных о заработке, но только для отдельных видов кредитов, указывает представитель ЦБ: этот подход можно применять при выдаче ссуд на потребительские цели на сумму менее 50 тыс. рублей, а также на автокредиты — но только до октября 2020 года.

«Представители некоторых участников рынка ставят вопрос о более активном использовании самодекларируемых доходов при расчете ПДН. По мнению Банка России, расширение использования самодекларируемых данных без задействования дополнительных механизмов верификации таких данных создает риски недостоверного расчета показателя долговой нагрузки. Включение таких данных в кредитную историю не может считаться достаточным механизмом верификации», — отмечает представитель регулятора.

Решение, как банки будут проверять достоверность задекларированных доходов заемщиков, еще не выработано, признает собеседник РБК в крупном БКИ. Собеседники РБК не ответили, будут ли банки платить БКИ за получение информации о доходах чужих клиентов.

ВТБ поддерживает идею учета самодекларируемого дохода при расчете ПДН, но против передачи данных о доходе в БКИ, заявил представитель банка. «Впоследствии это может привести к раскрытию информации конкурентам», — пояснил он.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева упоминает одно из возможных опасений самих граждан: это передача информации налоговикам.



На информацию из деклараций о доходах можно распространить банковскую тайну — это широкое понятие, считает Олег Лагуткин.