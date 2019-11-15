ВТБ за первые три квартала текущего года увеличил расходы на выплаты вознаграждения членам правления на 36,8%, до 1,966 млрд рублей, следует из материалов банка.

Уточняется, что в сумму вознаграждения в том числе входят заработная плата и премии. При этом за III квартал вознаграждение составило 231,94 млн рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,4%).

По итогам первых трех кварталов прошлого года банк увеличил вознаграждение правлению на 10%, до 1,437 млрд рублей.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь — сентябрь 2019 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128 млрд рублей.