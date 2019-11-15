Метрополитен Москвы начал тестирование программного обеспечения, поддерживающего работу отечественного платежного сервиса Mir Pay. Возможность оплаты проезда смартфоном, поддерживающим этот сервис, появится у пассажиров на всех станциях московского метро до конца текущего года. Об этом сообщил в четверг ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Разнообразие и удобство билетных решений — одно из ключевых направлений в развитии пассажирских сервисов метро. До конца года на всех станциях заработает платежный сервис Mir Pay. Оплатить проезд с помощью приложения можно будет на турникетах, принимающих бесконтактную оплату, — как правило, это крайние турникеты в турникетной линейке», — сказал собеседник агентства.

Оплатить поездку в метро сейчас можно не только с помощью транспортной карты «Тройка», но и при помощи бесконтактных банковских «Мир», Mastercard, Visa, UnionPay. Турникеты метро уже поддерживают платежные приложения Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay.

Mir Pay — мобильный платежный сервис, предназначенный для бесконтактной оплаты по картам платежной системы «Мир» при помощи смартфона с использованием NFC. Является аналогом Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Ранее платежная система предоставила держателям бесконтактных карт «Мир» скидку на проезд в Московском метрополитене в размере 15 рублей до конца 2019 года.