Сбербанк стал собирать биометрические данные граждан через их личные смартфоны: соответствующая функция появилась в его мобильном приложении, узнала газета «Известия» . Клиенты госбанка могут сдать свои слепки, находясь дома, однако затем их все равно нужно будет подтвердить.

Клиентка Сбербанка рассказала изданию, что в октябре обратилась в кредитную организацию за восстановлением пароля от карты, для чего, по словам сотрудника в офисе, необходимо было пройти несколько шагов в онлайн-банке.

«Менеджер с моего разрешения авторизовалась в моем интернет-банке через смартфон, далее сказала, что необходимо посмотреть в камеру телефона. Важно, что речи о биометрии не шло. После того как фото несколько раз не прошло, я уточнила, делается ли это для решения моего вопроса или это сдача биометрии. Менеджер подтвердила, что это второй вариант», — рассказала собеседница «Известий».

Она добавила, что сбор данных через смартфон удобен и прост, поскольку любая манипуляция с телефоном привычна. Но метод ее получения оставил неприятное впечатление. В Сбербанке оставили без комментариев вопросы «Известий» о сборе биометрии на смартфон клиента и о случае, когда посетителя отделения настоятельно убедили сдать слепки.

Сдать для Сбербанка свои биометрические слепки можно и дома через смартфон, но затем их нужно будет подтвердить: голос можно верифицировать, позвонив в банк, а изображение лица — посетив офис, сообщили «Известиям» в кол-центре кредитной организации. Там подчеркнули, что слепки сдаются только для Сбербанка и в Единую биометрическую систему (ЕБС) они передаваться не будут.

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«Ростелеком» не торопится с внедрением механизма самостоятельной регистрации в ЕБС, поскольку он требует детальной проработки качества и безопасности, сообщили «Известиям» в компании, выступающей оператором системы. В пресс-службе подчеркнули, что пока зарегистрироваться в ЕБС можно только при посещении отделения банка или при встрече с его сотрудником по курьерской модели. По требованию ЦБ все банки с универсальной лицензией должны оборудовать 100% своих отделений для сбора биометрии до конца 2019 года, напоминают «Известия».

На сайте ЕБС, которая начала работать 30 июня 2018 года, в начале октября сообщалось , что сдать биометрические данные можно уже более чем в 10 тыс. отделений 172 банков более чем в 1 тыс. населенных пунктов РФ. В начале сентября сбор данных начался в отделениях Почты России нового формата. Планируется, что зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, в том числе в центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ).

В то же время кредитные организации собирают данные в собственные биометрические системы, которые используют для своих нужд, например для защиты от мошенников, указывают «Известия». По последним данным, количество слепков в ЕБС исчисляется десятками тысяч, тогда как в собственной системе Сбербанка, по словам его главы Германа Грефа, — миллионами. Напомним, в декабре прошлого года газета «Коммерсант» писала, что Сбербанк, объявив о начале сбора биометрии, в основном наполнял собственную базу.

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Крупнейшие российские банки в соответствии с законом собирают слепки в ЕБС только с использованием спецтехники, рассказали «Известиям» в их пресс-службах. В рамках же собственной биометрической системы уже в начале 2020 года клиентам ВТБ станет доступен сервис по сбору голосовых слепков в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе банка. Аналогичная технология может появиться и в приложении банка «Ак Барс», заявил руководитель направления развития перспективных продуктов Ярослав Шуваев. По его словам, сбор биометрии через смартфон клиента уже тестируется в отдельном приложении, где можно привязать слепок лица к виртуальной банковской карте и совершать покупки, посмотрев в камеру. Но в этом случае биометрический идентификатор связан только с номером карты, а не с персональными данными: Ф. И. О. и сведениями из паспорта.

В Тинькофф Банке, у которого нет офисов для клиентов, рассказали: для сдачи биометрии в ЕБС и во внутреннюю систему представитель банка приезжает к клиентам с необходимым оборудованием. Для сбора фотографий в рамках ЕБС представители кредитной организации используют смартфон, для записи голоса — внешний микрофон, а затем слепки передаются в хранилище по каналам связи, защищенным с использованием криптоалгоритмов.

Саморегистрация несет риск подмены биометрии: в случае кражи устройства данные могут быть зарегистрированы на другого человека, считают в «Ростелекоме». В пресс-службе добавили, что при самостоятельной регистрации сложно создать качественный шаблон, поскольку не каждый телефон поддерживает требуемую четкость изображения, и из-за этого могут возникнуть случаи мошенничества с подменой голоса и лица. Этот вариант несет в себе и другие риски. Например, в смартфоне клиента не исключены вирусы, опасается руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин.