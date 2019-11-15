Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,2 процентного пункта.

Теперь «Продли лето с «Халвой» (на два, шесть месяцев и один год) размещается под 5,8—6,3% годовых. Возможно пополнение.

«Максимальный доход» (на два и три года) можно оформить под 5,9—6,3% годовых. «Удобный» (на срок от трех месяцев до трех лет) открывается под 5,3—6,2% годовых. Предусмотрено пополнение и частичное расходование средств.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 50 тыс. рублей.

Процентные ставки по «Постоянному доходу» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) теперь составляют 4,6—5,7% годовых. Депозит пополняемый. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Возможно увеличение ставки на 1 п. п. при использовании вкладчиком карты «Халва».