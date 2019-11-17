Райффайзенбанк обновил онлайн-банк, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь премиум-клиенты могут открыть брокерский счет удаленно, подписав договор в «Райффайзен-Онлайн».



Этот сервис пока доступен в веб-версии, в скором времени его внедрение планируется и в приложениях на iOs и Android, уточняют в банке.

В начале 2020 года открытие брокерского счета без физического присутствия в офисе станет доступно всем розничным клиентам банка.

Кроме того, в онлайн-банке появились функции пополнения брокерского счета или вывода с него денежных средств.