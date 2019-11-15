Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019—2020 годах на уровне 1 млн и 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно. Это следует из ноябрьского отчета МЭА.



Агентство ожидает ускорение роста мирового спроса на нефть в IV квартале 2019 года с 1,1 млн до 1,9 млн б/с за счет низких цен на нефть и возросшего потребления в США и сохраняет при этом прогноз на 2019—2020 годы без изменений.

Наибольший вклад в рост спроса на нефть в III квартале текущего года внес Китай — увеличение на 640 тыс. б/с в годовом исчислении. При этом США продемонстрировали практически нулевой рост за три квартала. К началу 2020 года МЭА ожидает увеличение темпов роста спроса в США до 190 тыс. б/с, а в Китае — замедление до 375 тыс. б/с.

Рост предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году ускорится до 2,3 млн б/с против 1,8 млн б/с в 2019 году, утверждает МЭА.

«Лидером по темпам роста будут США, однако существенное наращивание [добычи] будет наблюдаться в Бразилии, Норвегии. Кроме того, на рынок добавятся баррели от нового добытчика — Гайаны», — отмечается в докладе.