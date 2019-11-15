«Национальная фабрика ипотеки» («Ипотека24») снизила ставки по ипотечным кредитам до 0,5% годовых в зависимости от программы. Изменения коснулись кредитов на покупку жилья, кредитов на различные цели под залог жилья, кредитов на консолидацию с целью погашения долгов в иных банках. Обновленные условия действуют во всех офисах «Фабрики», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«По стандартам «Национальной фабрики ипотеки» клиент может подать заявку на покупку жилья на вторичном рынке онлайн на сайте или через аккредитованного партнера. Минимальный первоначальный взнос — от 10% при использовании средств материнского капитала, от 20% — для всех остальных заемщиков в зависимости от региона расположения объекта. При наличии материнского капитала или субсидии, достаточных для первого взноса, наличие собственных средств заемщика не обязательно», — говорится в сообщении.

По программам кредитования на различные цели под залог имеющейся квартиры увеличен максимальный размер кредита. Так, заемщик может получить до 80% от оценочной стоимости недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде. По данной программе есть возможность получить средства как на потребительские цели (ремонт, благоустройство дачи, загородного участка и т. д.). так и на развитие бизнеса, покупку коммерческой недвижимости формата «стрит-ретейл».

По программам консолидации кредитов с целью уменьшения долгов в иных банках также снижена процентная ставка. По данной программе заемщик может объединить все ранее полученные кредиты в один и существенно снизить ежемесячный платеж. При этом нет необходимости погашать имеющиеся кредиты заранее, это можно сделать после получения средств.

Все указанные программы действуют для разных типов заявителей с учетом данных о доходах: для работающих по найму, для ИП, собственников бизнеса и самозанятых. Для клиентов из Ростова-на-Дону и Краснодара все указанные программы и опции также стали доступны в полном объеме, уточняется в релизе.

Ранее «Национальная фабрика ипотеки» упростила стандарты кредитования. В частности, увеличен возраст заемщика до 75 лет на дату погашения кредита, улучшена программа кредитования выкупа «последних» долей в праве (комнат) в квартирах и упрощены требования к произведенным перепланировкам в многоквартирных домах.