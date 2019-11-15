СК «Сбербанк страхование жизни» за январь — сентябрь 2019 года собрала 119,26 млрд рублей премии. Самый высокий темп роста — на 130% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — продемонстрировало накопительное страхование жизни (НСЖ), говорится в релизе страховщика.

Выплаты компании увеличились почти втрое, до 26 млрд рублей, за счет роста закончившихся договоров по инвестиционному и накопительному страхованию жизни.



«За январь — сентябрь 2019 года СК «Сбербанк страхование жизни» заключила 2,08 миллиона новых договоров страхования — на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Количество действующих договоров к концу III квартала 2019 года приблизилось к пяти миллионам, а количество застрахованных в компании клиентов превысило 14 миллионов человек. Совокупные сборы СК «Сбербанк страхование жизни» составили 119,3 миллиарда рублей — на 3% меньше, чем годом ранее», — отмечается в сообщении.

Поступления по НСЖ превысили 32 млрд рублей. С начала года НСЖ является самым динамично развивающимся видом страхования: по итогам III квартала сборы выросли на 130%, а количество заключенных договоров — в 2,8 раза, до более чем 113 тыс. Сборы по договорам страхования жизни, заключенным при оформлении кредитов, составили почти 26 млрд рублей. Поступления по страхованию от несчастных случаев и болезней достигли 4,2 млрд рублей.

«По итогам III квартала СК «Сбербанк страхование жизни» зафиксировала почти трехкратный рост объема страховых выплат — до 26 миллиардов рублей. По инвестиционному страхованию жизни компания выплатила почти 18 миллиардов рублей — в четыре раза больше, чем годом ранее, по накопительному страхованию жизни — 2,5 миллиарда рублей (рост втрое). Причина существенного роста выплат по ИСЖ и НСЖ — завершение примерно 27 тысяч заключенных ранее договоров», — заключили в компании.