Россельхозбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Надежное будущее» составит 6,5—7% (ранее — 6,85—7,3%), а «Инвестиционный» — 6,5—7,1% годовых (вместо 6,85—7,5%). Срок депозитов — 180 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Амурский тигр» (на 395, 540 и 730 дней) открывается под 5,7—5,8% годовых (прежде — под 6—6,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей.

«Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на 730 дней) оформляется под 5,5% (ранее — под 5,85%), а «Пенсионный Плюс» (от 500 рублей на 395, 730 и 1 095 дней) — под 5,6% годовых (прежде — под 5,8—6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный доход» (от 500 рублей на 395, 540 и 730 дней) привлекается под 5,8% годовых (вместо 6,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Доходный» (от 3 тыс. рублей на 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 5—6,6% (прежде — под 5—7,1%), а при ежемесячной выплате процентов — под 5—5,8% годовых (вместо 5—6,1%).

По вкладу «Пополняемый» (от 3 тыс. рублей) процентные ставки составляют 4,85—5,5% (ранее — 5,2—5,85%), а по «Комфортному» (от 10 тыс. рублей) — 4,15—4,9% годовых (ранее — 4,15—5,35%). Срок депозитов — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней.

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Накопи на мечту», «Пенсионный доход», «Пенсионный Плюс», «Пополняемый» и «Комфортный».

При открытии онлайн-депозитов «Доходный» и «Пополняемый» процентные ставки будут повышены на 0,1 процентного пункта, а «Комфортный» — на 0,3 п. п.