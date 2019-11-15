За девять месяцев 2019 года накопительное страхование жизни (НСЖ) впервые по объему собранных премий обогнало кредитные виды страхования. Об этом журналистам сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов.



«НСЖ показывает стремительный рост, который начался в прошлом году. За девять месяцев этого года НСЖ привлекло почти 75 миллиардов рублей, что на 54% больше прошлогоднего, — сказал Данилов. — Это положительный момент, потому что на совокупности длинных видов накопительного и инвестиционного страхования растет значимость страхования жизни как инвестиционного ресурса».

В целом за три квартала текущего года рынок страхования жизни показал снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собрав 308 млрд рублей против 340 млрд в 2018-м. Падение вызвано снижением спроса на инвестиционные продукты: сборы по ИСЖ, которое год назад было основным драйвером рынка страхования жизни, снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% до 139,9 млрд рублей.

Остальные виды страхования демонстрируют рост. Например, сборы по кредитным видам выросли за девять месяцев по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 7% до 72,2 млрд рублей. По прочим видам — на 6% до 21,3 млрд рублей.

«Рост на 6—7% — это неплохо, учитывая, что за этот период экономика страны выросла на 1%, — говорит Максим Данилов, добавляя, что рынок страхования жизни становится более сбалансированным — на уровне 45—47 млрд рублей сборов за квартал. — Четвертый квартал, скорее всего, покажет больший рост, думаю, в пределах 55—60 миллиардов рублей страховщики жизни соберут».

На рынке страхования жизни происходит концентрация

По информации ВСС, на топ-5 страховщиков за девять месяцев 2019 года пришлось 69,7% всей страховой премии, на лидера рынка — «Сбербанк страхование жизни» — 38,7% всех сборов. На рынке НСЖ на топ-5 страховщиков пришлось 73,5% премий, на лидера рынка — 43,8%. На рынке ИСЖ топ-5 страховщиков собрали 75,3% премий, а лидер рынка — 40,4%. По кредитному страхованию топ-5 собрали 85,7% всех премий, а лидер рынка — 35,9% всех премий.

Всего за девять месяцев 2019 года заключено 5,465 млн договоров страхования жизни, в том числе 242 тыс. по ИСЖ, 316 тыс. — по НСЖ, 2,78 млн — по кредитным видам, 2,12 млн — по прочим видам страхования. При этом из заключенных ранее действовало 12,968 млн договоров, из них 1,117 млн — по ИСЖ, 1,356 млн — по НСЖ, 6,112 млн — по кредитным видам, 4,383 млн — по прочим видам.

Выплаты по страхованию жизни за указанный период составили 94,5 млрд рублей, при этом был урегулирован почти 1 млн страховых событий — 979 372 штуки.