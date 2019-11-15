Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о распространении налогового режима для самозанятых на регионы-доноры и города-миллионники с 1 января 2020 года. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.



В настоящее время эксперимент по внедрению так называемого налога на профессиональный доход (НПД, налоговый режим для самозанятых) проводится в четырех субъектах РФ: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Проводимый Федеральной налоговой службой мониторинг показывает, что особенности этого режима (упрощенный порядок регистрации без необходимости посещения налогового органа, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами, комфортные размеры налоговых ставок) оказались востребованы налогоплательщиками, ранее не уплачивавшими налоги, отмечают авторы законопроекта.

«Первые итоги эксперимента позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения — создание стимулов для выхода людей из тени», — говорится в пояснительной записке.



Законопроект предлагает включить с 1 января 2020 года в перечень регионов — участников эксперимента субъекты РФ — доноры, которые не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше 1 млн человек, т. е. субъекты РФ, которые «не будут рассматривать налоговый режим НПД как источник дополнительных доходов». Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Республике Башкортостан.

По результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ, указывают авторы документа.