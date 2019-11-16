• Банки фиксируют замедление выдачи ипотеки, несмотря на снижение ставок почти до исторического минимума. Будет ли спрос расти и когда наступит подходящий момент для покупки жилья в кредит? Разбираемся в материале Банки.ру.

• При оформлении кредита в банке могут навязать не только «обязательные» страховки, но и другие продукты. Например, дебетовые карты. Иногда это обходится заемщикам очень дорого. О том, как клиенты банков против своего желания становятся держателями дорогого пластика, рассказываем здесь.

• Несмотря на поток нерезидентов в российские облигации и продажу валюты из ФНБ, курс рубля в ближайшей перспективе вряд ли значительно укрепится. О том, что будет с долларом на конец года, читайте в прогнозе аналитиков.

• Банки собирают биометрические данные россиян с июля прошлого года, но в ЕБС пока немногим больше 70 тыс. слепков. О том, почему буксует система сбора данных и есть ли шанс на прорыв, выясняем в публикации «Биометрия, день пятисотый. Где открыть счет с помощью лица?».

• «Где больше тратишь — там и кешбэк», обещает нам реклама «Умной карты» Газпромбанка. В рекламе не говорится, сколько нужно потратить, чтобы получить максимальный. А зря. На что обратить внимание при выборе карты? Читайте об этом в «Разборе Банки.ру».